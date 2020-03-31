Пасха на карантине: ПЦУ решит на синоде, каким будет празднование в этом году

Заседание синода состоится в ближайшее время.

Православная церковь Украины намерена провести заседание Священного синода ближе к 13 апреля, чтобы выбрать формат празднования Пасхи в условиях карантина.

Об этом рассказал представитель пресс-службы ПЦУ, диакон Михаил Омелян, сообщает "Украинская правда".

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"Это будут практические рекомендации для духовенства и мирян, в частности о порядке совершения богослужений в эти дни. Сюда входит: идти ли в храм, быть ли дома, как святить пасху и тому подобное", - отметил он.

Заседание синода, вероятнее всего, проведут по видеосвязи, как и предыдущее, которое состоялось 24 марта.

Как сообщал УНИАН, ранее Священный синод Православной Церкви Украины разрешил проведение богослужений в храмах только священнослужителями и церковнослужителями и певцами.

В то же время президент Владимир Зеленский призвал отпраздновать Пасху дома и не ходить в церковь из-за вспышки COVID-19.