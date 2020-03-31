На въездах в Ивано-Франковск со 2 апреля будут работать блокпосты
В Ивано-Франковске из-за коронавируса с 2 апреля на въездах в город установят блокпосты.
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Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском горисполкоме, такое решение приняла сегодня противоэпидемическая комиссия городского совета.
Отмечается, что контрольно-пропускные пункты при въездах в Ивано-Франковск установят с 00.00 2 апреля.
«Блокпосты будут стоять с 7:00 до 20:00», - уточнили в горисполкоме.
Въезд в город будут контролировать правоохранители и медики.
Городской голова Руслан Марцинкив поручил соответствующим службам организовать скрининг и рекомендовать жителям соседних районов без надобности не ехать до Ивано-Франковска.
Комиссия также запретила разжигать костры и распивать алкогольные напитки на территории Ивано-Франковской ОТГ на время действия карантина. Принято ограничение относительно пользования детскими площадками и посещение рекреационных зон.
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