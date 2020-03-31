Пограничники обнаружили двух нарушителей карантина, направлявшихся в Россию

На них составили административные протоколы по статье админкодекса.

Украинские пограничники обнаружили двух нарушителей режима самоизоляции, который ранее обязались соблюдать.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Двое мужчин пытались выехать в Россию через пункты пропуска "Юнаковка" и "Плетеневка".

"Двое граждан Украины 1982 и 1964 годов рождения, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали согласия относительно обязательной самоизоляции. Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и двинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг", - рассказали в пограничном ведомстве.

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Полицейские склады на нарушителей административные протоколы по статье Административного кодекса о нарушении карантина. Их дальнейшую судьбу решит суд.

В ГПСУ добавили, что таких же нарушителей пограничники также проявляли 27 марта и 29 марта.

"Неустанно обращаемся к гражданам с просьбой оставаться дома, чтобы уменьшить передачу инфекции и спасти жизни людей, в том числе ваших родных и близких людей! Уважаемые граждане! В очередной раз напоминаем, что нарушение правил по карантину людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тыс. гривень", - говорится в сообщении.

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