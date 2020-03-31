На границе 30 марта была наименьшая активность за период карантина - ГПСУ

На утро 31 марта в пунктах пропуска отсутствуют очереди для людей с собственным транспортом и пешеходов.

В понедельник, 30 марта, границу Украины пересекли 10 человек, почти 4,8 тысячи из них — это граждане Украины, которые вернулись из-за границы.

Это низкий показатель за время карантина, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Среди украинцев, которые накануне вернулись из-за границы, 1,3 тысячи человек прибыли без собственного транспорта. Для перевозки пеших путешественников привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, за прошедшие сутки Украину покинули почти 4000 человек, из них 1,3 тысячи иностранцев.

Утром 31 марта в пунктах пропуска отсутствуют очереди для людей с собственным транспортом и пешеходов.

Для сравнения в пятницу, 27 марта, — накануне закрытия границ — в Украину прибыло 37,3 тысячи граждан. Это почти вдвое больше, чем в предыдущий день.