"Сверхприбыльный бизнес": журналисты рассказали, кто наживается на закрытых украинских границах (видео)

Перед окончательным закрытием 27 марта на польско-украинской границе собрались тысячи украинцев, которые решили вернуться домой.

В то время, пока обычные украинцы теснятся возле КПП, как шпроты в консервной банке, VIP-персоны легко преодолевают границу без всяких проблем. Как, например, мультимиллионер Валерий Хорошковский, который по информации СМИ, вернулся с Ниццы в Киев частным самолетом уже после закрытия границ.

Журналисты программы "Гроши" нашли тех, кто неплохо наживается на закрытых украинских границах.

Перед окончательным закрытием 27 марта на польско-украинской границе собрались тысячи украинцев, которые решили вернуться домой.

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Через границу были организованы перевозки граждан на автобусах, на которых предприимчивые дельцы решили нажиться.

При поездке с Корчевой до Краковца (расстояние два километра) люди платили по 300 гривень. И это при том, что официально заявлялось, что рейсы будут бесплатными.

Владельцы компании-перевозчика уверяют, что плата - это всего лишь "добровольные пожертвования" и никто ее не требует.

У пограничников и местной раде от ответа о плате также уклоняются.

Журналисты посчитали, что если брать по 30 злотых с каждого пассажира, то получается 12 тысяч гривень за рейс длиной максимум 5 км, чтобы привести людей с польской границы и завезти в Украину.

По данным ГПСУ, перевезли более 10 тысяч человек до 26 марта. Уже 27 марта перевезли 6,5 тысяч человек. То есть по самым скромным подсчетам прибыль составила более 3 миллионов гривень.

Эксперты отмечают, что нести ответственность за наживание на людских проблемах должны как местные власти, так и пограничники, без ведома которых эта схема не мога бы работать.