Пустой город: в сети показали центр Днепра во время карантина (видео)

В спальных районах города людей на улицах побольше.

Центр Днепра из-за карантина, который длится порядка двух недель, практически опустел - людей почти не видно.

Об этом сообщает "Наше місто".

При этом, как отмечает издание, если в центре города пусто, то в зеленых зонах Днепра и на жилмассивах противоположная ситуация. Многих людей не останавливают ни уговоры оставаться дома, ни штрафы.

"Видеоэкскурсия по центру Днепра показывает и доказывает, что в центре людей очень мало. Пустуют Европейская площадь, парк им. Глобы, площадь Героев Майдана и другие излюбленные места пребывания горожан", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали ранее невиданные кадры безлюдного Киева на карантине.