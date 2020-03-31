Пустой город: в сети показали центр Днепра во время карантина (видео)
08:40, 31 марта 2020Общество
1040 0
В спальных районах города людей на улицах побольше.
Днепр - на карантине / фото nashemisto.dp.ua
Центр Днепра из-за карантина, который длится порядка двух недель, практически опустел - людей почти не видно.
Об этом сообщает "Наше місто".
При этом, как отмечает издание, если в центре города пусто, то в зеленых зонах Днепра и на жилмассивах противоположная ситуация. Многих людей не останавливают ни уговоры оставаться дома, ни штрафы.
"Видеоэкскурсия по центру Днепра показывает и доказывает, что в центре людей очень мало. Пустуют Европейская площадь, парк им. Глобы, площадь Героев Майдана и другие излюбленные места пребывания горожан", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали ранее невиданные кадры безлюдного Киева на карантине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter