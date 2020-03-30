Полиция пока не будет штрафовать украинцев за отсутствие масок и шашлыки во время карантина

За отсутствие масок полиция может провести только профилактическую беседу.

Отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке или другом разрешенном месте не является основанием для штрафа.

Об этом в эфире hromadske заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он заявил, что это "рекомендация государства" - носить маски, но из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.

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"Профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", - сказал Шевченко.

За шашлыки, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, также пока штрафовать не будут.

"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть", - отметил представитель МВД.

Шевченко также добавил, что по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 3000 административных протоколов о нарушении правил карантина.

Как сообщал УНИАН, правительство на прошлой неделе продлил карантин до 24 апреля и ввел на территории Украины режим чрезвычайной ситуации.

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