Часть туристов после возвращения с Бали сбежали из отеля в Киеве (видео)
16:36, 30 марта 2020Общество
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Остаться на месте людей уговаривал министр инфраструктуры, но так и не уговорил.
Иллюстрация REUTERS
Часть людей, которые после возвращения с Бали заселились в отель «Казацкий» в Киеве, сбежали.
Читайте такжеВзбунтовавшиеся против обсервации украинцы с Баллы заявили об угрозах уголовной ответственностьюКак говорится в сообщении в Facebook-паблике «Киев Оперативный», по словам беглецов, в отеле «нечеловеческие условия» – очень холодно и очень дорогое питание (по 1200 гривень в сутки).
«Люди добавляют, что даже готовы заплатить штраф, который составляет от 17 до 34 тысяч гривень, чтобы не жить в таких условиях. На место даже приехал министр инфраструктуры Криклий, который пытался договориться с людьми, но пока это никаких результатов не дало», – говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, как около 50 украинцев из Бали отказывались покидать «Борисполь» и ехать в обсервацию.
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