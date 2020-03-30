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Часть туристов после возвращения с Бали сбежали из отеля в Киеве (видео)

16:36, 30 марта 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеВзбунтовавшиеся против обсервации украинцы с Баллы заявили об угрозах уголовной ответственностьюКак говорится в сообщении в Facebook-паблике «Киев Оперативный», по словам беглецов, в отеле «нечеловеческие условия» – очень холодно и очень дорогое питание (по 1200 гривень в сутки).

«Люди добавляют, что даже готовы заплатить штраф, который составляет от 17 до 34 тысяч гривень, чтобы не жить в таких условиях. На место даже приехал министр инфраструктуры Криклий, который пытался договориться с людьми, но пока это никаких результатов не дало», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, как около 50 украинцев из Бали отказывались покидать «Борисполь» и ехать в обсервацию.

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