Полиция выставила блокпосты на въезде в элитный поселок с дачами нардепов из-за коронавируса (видео)

Въезд в элитный поселок Козин, а также село Лесники ограничен.

Полиция выставила блокпосты на въезде и выезде в элитный поселок Козин и село Лесники Киевской области в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщается на странице "Єдина громада" в Facebook.

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"С 29 марта по 24 апреля 2020 введены дополнительные ограничительные меры на территории пгт Козин Обуховского районна и с. Лесники Киево-Святошинского района", - говорится в сообщении.

На въезде и выезде в эти населенные пункты теперь находится полиция совместно с Нацгвардией и медиками. Люди, у которых диагностируют коронавирус, не смогут выехать за пределы этих населенных пунктов. В то же время въехать в них не смогут жители других населенных пунктов, у которых имеются признаки острых респираторных заболеваний.

Правоохранители, которые работают на блокпостах, оснащены приборами для измерения температуры. Ее измеряют у всех водителей, которые пересекают блокпосты.

На странице dtp.kiev.ua был опубликован официальный документ с соответствующим распоряжением за подписью заместителя главы Киевской ОГА Олега Торкунова.

Видео опубликовал Telegram-канал "Трипільский край".

УНИАН также сообщал о том, что водители разблокировали движение через КПП в Чопе после договоренности с пограничниками.