В Минобразования объяснили, сколько будет длиться учебный год, когда состоится ВНО и вступительная кампания

МОН обнародовало основные варианты развития событий.

В Министерстве образования и науки составили два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании в зависимости от продолжительности карантина.

Об этом сообщили в Минобразования.

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Если карантин завершается к 1 июня:

Все ученики, кроме 11 класса, заканчивают учебный год до 1 июля. После карантина происходит коррекционное обучение: учитель обобщает изученное во время дистанционного обучения и находит темы, которые нужно доработать;

11-классники учатся до конца июня, готовятся к ВНО.

ВНО продлится с 25 июня до 17 июля. Результаты основной сессии — до 31 июля.

Вступительная кампания начинается с 1 августа. Прием документов — с 13 до 22 июля.

Зачисление на бюджет — 1 сентября. Начало обучения для первокурсников — 15 сентября.

Если карантин продолжается до августа:

все ученики, кроме 11 класса, заканчивают обучение в конце мая и получают соответствующие документы. Во время первого месяца следующего учебного года происходит обобщение изученного во время дистанционного обучения. Учителя должны будут сделать срез знаний. Учебный год 2020-2021 продлится до конца июня.

ВНО продлится с 17 августа до 4 сентября. Результаты основной сессии — до 17 сентября.

Вступительная кампания стартует с 25 сентября. Прием документов длится с 25 сентября до 3 октября.

Зачисление на бюджет — до 23 ноября. Начало обучения для первокурсников — 2 ноября. Обучение других курсов — с 1 сентября.

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Кроме того, 15 апреля Минобразования обнародует онлайн-пробное ВНО. Участники смогут получить онлайн тестовую тетрадь. Впоследствии всем, кто зарегистрировался и заплатил за пробное тестирование, позволят составить его очно. Дата пробного ВНО зависит от срока карантина.

При обоих сценариях:

для студентов вузов не выпускных курсов учебный год завершится, как и планировалось,

сессия может быть проведена дистанционно по графику, который утвердил заведение. Если экзамен или зачет невозможно провести дистанционно — вуз должен перенести его на следующий учебный год;

для студентов выпускных курсов защиты дипломных работ и аттестационные экзамены будут проводиться дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации людей, которые получают степени доктора философии, доктора искусства, доктора наук.



Напомним, через карантин Минобразования уже отменило государственную итоговую аттестацию для 4 и 9 классов.

Также 25 марта Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации и продлил действие карантина по всей стране до 24 апреля.