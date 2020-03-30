Около 30 эвакуированных из Катара украинцев написали заявление в полицию о принуждении к обсервации
Граждане Украины, которые в ночь на 30 марта были эвакуированы рейсом из Дохи (Катар), написали заявление в полицию о "незаконной отправке на принудительную обсервацию". Они отказываются ехать на обсервацию за собственный счет.
Об этом рассказала пассажирка самолета Анастасия Почта, сообщает hromadske.
Читайте такжеАнглийский футболист призвал фанатов сидеть дома и следом разбил авто в нетрезвом виде (фото)
По ее словам, сейчас около 30 пассажиров, которые до сих пор находились на борту, покидают самолет, потому что авиакомпания говорит, что их действия незаконны и они не могут так долго быть в самолете. В конце концов они сели в автобус.
Следует отметить, что всем пассажиров этого рейса предлагали подписать документ о добровольном согласии на проведение обсервации. Сделав это, пассажиры должны подтвердить, что их проинформировали об обсервации и отказаться от общения со СМИ.
Эти документы, добавила Анастасия Почта, кое-кто из пассажиров подписал, а часть отказалась.
"Мы против обсервации. Нас об этом никто не предупреждал и мы хотим на самоизоляцию домой, как все, кто раньше приезжал до нас. Мы согласны на карантин и самоизоляцию, но не обсервацию в ужасных условиях и за наш счет. Нас даже не предупредили. Есть бесплатный отель, но там температура 12 градусов, комплексные обеды по 500 грн и ржавая вода из кранов", – подытожила она.
Как сообщал УНИАН, этой ночью в аэропорт "Борисполь" прилетели два рейса из Дохи. Ими в Украину вернулись около 350 человек, большая часть из пассажиров уже уехала в определенные места обсервации. Однако несколько десятков пассажиров отказывались покидать аэропорт.
Сопротивление обсервации ранее оказывали также украинцы, которые 29 марта вернулись из Вьетнама. Они пытались силой прорваться из терминала в аэропорту "Борисполь".
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн