Взбунтовавшиеся против обсервации украинцы с Бали заявили об угрозах уголовной ответственностью

По словам одной из пассажирок, им заявляют об ответственности по статье "Похищение воздушного судна".

Пассажирам одного из самолетов, прилетевших с Бали и отказываются идти на обязательную обсервацию, угрожают уголовной ответственностью.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на одну из пассажирок рейса, которая пожелала быть неназванной.

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По ее словам, оставшихся в самолете пассажиров пытаются вытянуть оттуда с помощью угроз.

"Девушка-полицейская угрожает нам уголовной ответственностью. В формате, мол, мы не угрожаем, но вот так. Нас здесь примерно 30 человек, пока не выходим, но давят очень. Говорят, что это ст. 278 УК ("Похищение или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна" - УНИАН)", - отметила пассажирка.

Как сообщал УНИАН, часть эвакуированных с Бали украинцев продолжает оставаться в "Борисполе" и отказывается следовать на 14-дневную обсервацию.

Сопротивление обсервации ранее оказывали также украинцы, которые 29 марта вернулись из Вьетнама. Они пытались силой прорваться из терминала в аэропорту "Борисполь".