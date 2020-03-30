Эвакуация из-за коронавируса: в МИД назвали количество украинцев, которые вернулись из-за границы

На карантина заграницей находятся 174 украинца, 27 проходят лечение от COVID-19.

С начала введения карантина в Украине в связи с распространением коронавируса в страну вернулись свыше 144 тысяч украинских граждан.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Кроме этого сообщается, что 174 украинца заграницей находятся на карантине в таких странах: Азербайджан (1), Бельгия (1), Бразилия (16), Вьетнам (9), Италия (10), Катар (1), Китай (1), Молдова (1), Нигерия (6), Нидерланды (1), ОАЭ (3), Польша (107), Румыния (5), Россия (1), США (2), Германия (7), Черногория (1) и Швейцария (1).

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Проходят лечения от коронавируса 27 граждан Украины. Среди них 3 в Австрии, 4 в Доминиканской Республике, 1 в Испании, 5 в Италии, 2 в Нигерии, 1 в Нидерландах, 2 в ОАЭ, 2 в Польше, 1 на Сейшельских островах, 1 в США, 4 в Германии и 1 в Швейцарии.

Отметим, 27 марта Украина закрыла границы на въезд для всех граждан. Президент Владимир Зеленский заявил, что о гражданах, которые остались за границей, будут заботиться дипломаты. Также Зеленский заявил, что около 17 тысяч граждан Украины, которых вернут из-за границы, пройдут обсервацию.

Напомним, накануне закрытия границы за сутки, 27 марта, в Украину вернулись более 37 тысяч человек. Всего в этот период на въезд и выезд границ пересекли почти 49 тысяч человек.

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