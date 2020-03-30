Вырыли 400 могил: мэр Днепра рассказал о мероприятиях по коронавирусу
13:24, 30 марта 2020Общество
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Борис Филатов рассказал, как город готовится к борьбе с коронавирусом.
Борис Филатов / фото: УНИАН
Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о мерах, которые городские власти уже приняли в борьбе с коронавирусом.
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Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook.
"400 ям под могилы мы уже выкопали. Рефрижераторы готовы. Мешки закупили. И даже знаем, как засверливать гробы", - сообщил Филатов.
Кроме того, в своем посте мэр Днепра подчеркнул, что закрыл на своей странице возможность оставлять комментарии из-за "ада", который устроили подписчики. "Читаем внимательно решения городской комиссии по ТБЧС", - отметил Филатов.
facebook.com / Борис Филатов
Как сообщал УНИАН, накануне в Днепропетровской области выявили еще два случая заражения коронавирусом.
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