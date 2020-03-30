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Вырыли 400 могил: мэр Днепра рассказал о мероприятиях по коронавирусу

13:24, 30 марта 2020
Общество
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Борис Филатов / фото: УНИАН

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Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook.

"400 ям под могилы мы уже выкопали. Рефрижераторы готовы. Мешки закупили. И даже знаем, как засверливать гробы", - сообщил Филатов.

Кроме того, в своем посте мэр Днепра подчеркнул, что закрыл на своей странице возможность оставлять комментарии из-за "ада", который устроили подписчики. "Читаем внимательно решения городской комиссии по ТБЧС", - отметил Филатов.

facebook.com / Борис Филатов

Как сообщал УНИАН, накануне в Днепропетровской области выявили еще два случая заражения коронавирусом.

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