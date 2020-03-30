Холод и ржавая вода: украинцы показали условия пребывания на обсервации в Киеве (видео)

Порядка ста украинцев проходят обсервацию в киевском отеле.

Украинские туристы, прилетевшие с Бали чартерным рейсом, показали условия, в которых они оказались на обсервации.

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Туристов поселили в отель "Козацкий" в Киеве.

Соответствующие видео украинцы, прибывшие с отдыха, опубликовали в сети.

Так, в одном из видео можно увидеть ржавую воду, которая течет из крана.

"Вот здесь нам предлагают умываться, чистить зубы. Вау!", - сказала женщина за кадром.

В другом ролике девушка демонстрирует номер отеля.

"Маленький номер, на четырнадцать дней. Не выходить, на этажах будет Нацгвардия. Очень холодно. И вот так вот четырнадцать дней мы втроем будем в такой маленькой комнатушке", - прокомментировала автор видео.

Острожно! На видео присутствует нецензурная лексика

УНИАН также сообщал о том, что около 50 украинцев с Бали отказываются покидать "Борисполь" и ехать в обсервацию.