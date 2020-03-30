Около 50 украинцев с Бали отказываются покидать "Борисполь" и ехать в обсервацию

Сегодня ночью из Дохи прилетело около 350 человек, но несколько десятков из них отказываются от обязательной обсервации.

В международном аэропорту «Борисполь» около 50 украинцев, которые прилетели из Катара, отказываются от 14-дневной обсервации.

Читайте такжеОколо 100 украинцев с Баллы разместили на обсервацию в киевском отеле "Казацкий"

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В частности, он напомнил, что в связи с недопущением распространения коронавируса по территории Украины правительство приняло решение, согласно которому украинцы, которые возвращаются из-за границы, обязательно должны пройти обсервацию в течение 14 дней.

«Ночью после 2:00 в аэропорт «Борисполь» прилетело два рейса из Дохи. На них находилось около 350 человек, в частности, до людей были доведены эти требования и решения правительства, большая часть из них сейчас уже поехали к определенным местам обсервации. Однако, по последней информации, около 50 человек, которые продолжают оставаться в «Борисполе» и отказываются следовать на обсервацию», - сказал Демченко.

Он добавил, что сейчас пограничники и сотрудники полиции убеждают этих людей о необходимости обсервации.

«Та часть людей, которая поехала, сознательно отнеслись к этому, и не возражали, чтобы их направили в определенные места обсервации», - сказал Демченко.

Как сообщал УНИАН, 27 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал на выходные возвращение украинцев из-за границы несмотря на закрытие пассажирского сообщения и, в частности из Индонезии. По данным МИД, на острове Бали в Индонезии застряли 740 украинцев, которые ожидали эвакуации «Катарскими авиалиниями» до Катара для пересадки на самолет украинской компании SkyUp.

Сегодня, 30 марта, пресс-секретарь министра обороны Украины Светлана Павловская сообщила, что около 100 украинцев с Бали (Индонезия), которые на выходных прибыли в Украину, разместили на обсервацию в Киеве в отеле «Казацкий».

Ранее сообщалось, что эвакуированы из Вьетнама украинцы, которые 29 марта прибыли в аэропорт "Борисполь", оказывали сопротивление обсервации и пытались силой прорваться из терминала.

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