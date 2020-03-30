Оккупанты перестали выпускать крымчан на материковую Украину через админграницу

В некоторых случаях россияне обещают делать исключения.

Жители оккупированного Крыма, у которых есть местная регистрация, а также граждане РФ, пока не смогут выезжать на территорию материковой Украины через пункты пропуска на административной границе из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как пишут "Крым.Реалии", об этом сообщили в так называемом пограничном управлении ФСБ РФ по Крыму. Временный запрет ввели сегодня в полночь.

Как сообщается, исключение составляют граждане, которые выезжают в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства.

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При этом в российском погрануправлении отметили, что жители с крымской регистрацией смогут въехать на территорию полуострова без ограничений.

Сейчас в Крыму под медицинским наблюдением находятся 2801 человек, в стационарах ‒ 62 человека, в обсерваторах ‒ 10 человек. Об этом сообщили в оккупационном "Минздраве" полуострова.

Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Крыму сообщили о тысяче госпитализированных с пневмонией.