В ВСУ случаи инфицирования коронавирусом не зарегистрированы - Минобороны

Однако, на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 164 человека.

В Вооруженных силах Украины случаев инфицирования коронавирусом среди военнослужащих не зарегистрировано. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины. «По состоянию на 7:00 30 марта в Вооруженных силах Украины случаи заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрированы», - говорится в сообщении. Читайте такжеНа Донбассе массового тестирования военных на коронавирус не будет - штаб ООС При этом, на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 164 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток - 55 человек. Командование медицинских сил ВСУ призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены. Читайте также: Симптомы коронавирус а- как отличить от гриппа или простуды

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