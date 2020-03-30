В ВСУ случаи инфицирования коронавирусом не зарегистрированы - Минобороны
10:37, 30 марта 2020Общество
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Однако, на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 164 человека.
Среди украинских военных нет больных коронавирусом / фото facebook.com/theministryofdefence.ua
В Вооруженных силах Украины случаев инфицирования коронавирусом среди военнослужащих не зарегистрировано.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.
«По состоянию на 7:00 30 марта в Вооруженных силах Украины случаи заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрированы», - говорится в сообщении.
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При этом, на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 164 человека.
Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток - 55 человек.
Командование медицинских сил ВСУ призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.
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