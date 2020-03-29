В Тернополе восемь врачей инфекционного отделения уволились из-за COVID-19

Главный врач объясняет, что 4 тысячи гривень зарплаты не мотивируют работать в опасных условиях.

В Тернополе из инфекционного отделения больницы уволилось 8 врачей из-за опасности заболеть на коронавирус.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в программе «Тема дня» на «Общественном» сообщил главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

«8 сотрудников уже уволились из инфекционного отделения даже еще не контактируя с больными коронавирусом. Ибо есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то малые дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация. Получая 4 тыс. грн зарплаты мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях», – отметил Чайковский.

По его словам, сейчас медикам выплатили лишь надбавку в размере должностного оклада, предусмотренную постановлением городского головы Тернополя Сергея Надала для медработников, которые контактируют с больными коронавирусом.

В то же время обещанные правительством 200% надбавки еще не выплачивали.

Также для безопасности семей медработников, для работников больницы предоставили номера отеля «Галичина».

«Со вчерашнего дня работники инфекционного отделения в нерабочее время отдыхают в отеле «Галичина». Трое наших работников поселились там. Они не возвращаются в семью, чтобы не подвергать родственников на риски», – сказал Чайковский.

Как сообщили в Тернопольском штабе борьбы с коронавирусом, по состоянию на 10 часов 29 марта на Тернопольщине зарегистрировано 57 случаев Covid-19, подтвержденных лабораторно.

Из них 44 – жители Монастырисского района (1 – летальный), 9 – жителей Залещицкого района, 2 – жители города Тернополя, 1 – житель Тернопольского района, 1 – житель Кременецкого района. 11 случаев остаются под подозрением.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 29 марта насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Девять из них – смертельные. Пятеро пациентов выздоровели.

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