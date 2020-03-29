В ВСУ случаев коронавируса не зафиксировано, на изоляции – 172 военных
В рядах Вооруженных сил Украины на сегодняшний день не зафиксировано случаев коронавирусной инфекции, 172 военнослужащих находятся в изоляции.
Об этом сообщило командование медицинских сил Вооруженных сил Украины.
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«На 07:00 29 марта в Вооруженных силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, не зарегистрировано. В изоляции (в том числе, самоизоляция) – 172 человека», - сказано в сообщении.
Отмечается, что количество военнослужащих, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 4 суток, составляет 58 человек.
Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным Минздрава, насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Девять из них – смертельные. Пять пациентов выздоровели.
За рубежом на карантине из-за распространения коронавирусной инфекции находится 171 украинец в 15 странах мира.
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