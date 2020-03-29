В МИД рассказали об украинцах, которые лечатся и находятся на карантине за рубежом из-за коронавируса
Из-за распространения коронавирусной инфекции за рубежом на карантине находится 171 украинец в 15 странах мира.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канале Министерства иностранных дел.
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В частности, в Польше - 107, Бразилии - 16, Италии - 10, Вьетнаме - 9, Румынии - 5, ОАЭ - 3, Нигерии - 2, Австралии, Азербайджане, Бельгии, Катаре, Китае, Молдове, Нидерландах и РФ - по одному.
По данным МИД, 27 граждан Украины проходят лечение: в Италии - 5, Доминиканской Республике - 4, Австрии - 3, Нигерии, ОАЭ, Польши - по два, Испании, Нидерландах, США, ФРГ и Швейцарии - по одному. Еще один украинец лечится от коронавируса на Сейшельских островах.
Перенесли коронавирусную болезнь за рубежом и выздоровели 8 украинцев: четыре в Японии, два в Италии и по одному в Польше и Германии.
Умерли за границей вследствие инфицирования коронавирусом 4 гражданки Украины.
Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным Минздрава, насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Девять из них – смертельные. Пять пациентов выздоровели.
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