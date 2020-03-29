Никаких шашлыков: в Киеве начнут штрафовать нарушителей карантина
02:12, 29 марта 2020Общество
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Штрафовать киевлян будут на сумму от 1700 до 3400 гривень.
Иллюстрация / russianpulse.ru
Киевские власти намерены штрафовать нарушителей карантина.
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Об этом, в субботу, 28 марта, на своей странице в Facebook сообщил замглавы администрации города Петр Пантелеев.
«Это штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть от 1700 до 3400 гривен», - написал Пантелеев.
Замглавы также напомнил, что законодательство Украины запрещает разведение костров в лесах и парках. За нарушение гражданам Украины также грозит штраф от 340 до 1460 гривень.
«Карантин - это не каникулы и не отпуск с шашлыками», - подчеркнул Пантелеев.
Как сообщал УНИАН, в Украине во время карантина уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники.
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