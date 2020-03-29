Украинских медиков начнут кормить, а для полиции оборудуют комнаты отдыха

Такое распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

В медицинских учреждениях, где оказывают медицинскую помощь при COVID-19, будет организовано питание медиков и оборудованы комнаты отдыха для полицейских.

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Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Такое распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко 27 марта по результатам совещания с руководителями региональных штабов.

Ответственность за выполнение возложена на руководителей работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве.

Как сообщал УНИАН, количество инфицированных смертельным коронавирусом в Украине по состоянию на вечер 28 марта увеличилось на 46 человек до 356.

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