Спецпоезд сообщением Москва-Киев отправился в украинскую столицу (фото, видео)

В купейных вагонах 716 граждан Украины. Наполнение вагонов - 100-процентное, но выехать на родину смогли не все.

Специальный поезд «Укрзализныци» Москва-Киев отправился в украинскую столицу.

Читайте такжеРФ готовит эвакуацию своих граждан из Украины, списки формируются

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в купейных вагонах исключительно граждане Украины. Наполнение вагонов - 100-процентное, но выехать на родину смогли не все.

«В настоящее время при содействии посольства и «Укрзализныци» отправляется 716 наших граждан в Украину, возвращаются в Киев. Но записано, появилась значительно большее количество граждан, желающих уехать. Однако у них остается возможность выехать через автомобильные пункты пропуска», - сказал УНИАН консул посольства Украины в России Владислав Жорницкий.

По его словам, желающих сесть в этот поезд было вдвое больше, и те, кому все же повезло, не скрывали своих эмоций.

Попасть в вагоны можно было только после измерения температуры. Многие пассажиры были в защитных масках.

«По моему мнению, это очень актуально и очень важно, многие в Москве остались в той ситуации, что им негде находиться, а домой нужно ехать - ехать нечем. Я считаю это очень актуальным, и хорошо, очень благодарны, что это организовали», - сказала одна из пассажирок.

«Это очень важно, потому что людям - на работу, так сюда никто не едет. Например, я была у дочери, с внуком, потому что он болеет и пришлось ехать, а обратно не было возможности. Спасибо всем, кто организовал», - добавила другая пассажирка.

Украинцев, которые не из Киева, завтра должны развезти по домам - по крайней мере у каждого спросили, в какую именно область они отправляются дальше.

Прибытие поезда в Киев ожидается в воскресенье, 29 марта, в 8:32.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19.

26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что с 28 марта государственная граница будет закрыта и будут прекращены все пассажирские перевозки.