"Сидите бл**ь дома": сумской хирург разместил гневный пост в соцсети в адрес нарушителей карантина (фото)

Таким образом врач пытается достучаться до сознания горожан, устроивших из карантина каникулы.

Сосудистый хирург Сумской областной клинической больницы Дмитрий Сичненко разместил в социальной сети гневный пост в адрес нарушителей карантина.

На своей странице в Facebook врач разместил также две фотографии, на которых в центре Сум он, находясь в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, держит написанные от руки два самодельных плаката с текстами «Сидите бля*ть дома» и «Карантин не каникулы».

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Хирург возмущается тем, как легкомысленно горожане относятся к угрозе заболеть коронавирусом или заразить других. Он подчеркивает, что вместо того, чтобы находиться в самоизоляции дома, люди массово отправляются на прогулки и шашлыки, чему он стал свидетелем.

«Сидите бля*ть дома. Карантин – не каникулы! Вёз родителей на дачу через лес, там изоляция будет лучше, сказали они. Честно говоря, я был не в шоке, я был в а*уе! Столько людей, шашлычников я не видел даже на Пасху. Играет музыка, костры, места практически свободного нет. Аууу, ребята, вы чего!? Вы телевизор смотрите⁉ Почему так трудно посидеть немного дома, переждать? Совсем чуть-чуть. Вы можете не заболеть, у вас даже не будет никаких симптомов, но вы можете быть переносчиком», – написал в соцсети Сичненко.

Он призвал людей подумать в этот момент о своих самых близких.

«Подумайте о своих самых близких, вот просто подумайте… Сейчас самый пик, и он будет ещё больше. Так, как детей на площадках не меньше, а молодых людей, которые любят прогуляться под солнышком ещё больше», – подчеркнул медик.

Он также отметил, что в настоящее время медработники минимально обеспечены средствами индивидуальной защиты, которых катастрофически не хватает.

«Мы реально не готовы, обеспечение просто минимальное! Доктора выходят на работу каждый день без защиты, без масок, без костюмов, без антисептиков, за 3200 гривен. Есть случаи заражения работников правоохранительных органов, а также медицинского персонала… Я абсолютно не нагнетаю паники! Просто стараюсь донести абсолютно понятные вещи», – написал Сичненко.

Его пост вызвал оживлённую дискуссию и поддержку многих пользователей соцсети.

В частности, Наталья Василенко написала в комментариях: «Люди как сдурели, наш народ не наедается, не напивается и не нагуляется. Пока все не заболеют…».

Поддержала автора поста и Татьяна Бублик: «Дойдёт тогда, когда будут падать на улицах и умирать… Мёртвым деньги не нужны. У меня сестра в Италии работает в госпитале – там реально мясорубка – поверьте. Мой муж на карантине тоже. Я каждый день, как медработник, под прицелом, боюсь ходить на работу. Надо соблюдать карантин – изоляция, маски, перчатки, дистанция».

Против превращения карантина в пикники выступила и Людмила Прядченко: «Ну да, так они все такие обездоленные, незнающие чем прокормить себя и своих близких, как экономить, прутся все на шашлыки. Ставя под удар все тех же близких, врачей, и просто случайных людей…».

Беречь себя и своих родных призывает в комментариях и Валентина Снагощенко: «Наш народ так не поймёт, им нужен наглядный пример. Это когда из своих родных кто то будет умирать (даже в больнице) и ничего нельзя будет сделать. Вот тогда и придёт прозрение, но будет поздно. Берегите себя и своих родных, а главное, цените жизнь. Будьте здоровы!».

Ранее, как сообщал УНИАН, в Сумах запретили выходить из дома без крайней необходимости и документов, а также собираться группами более двух человек.

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