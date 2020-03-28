Завтра впервые в украинских храмах воскресные богослужения пройдут без верующих (видео)

Каждый желающий сможет присоединиться к молитве благодаря онлайн-трансляции.

В воскресенье, 29 марта, впервые в украинских храмах воскресные богослужения пройдут без верующих через карантин.

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Как говорится в видеообращении настоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, каждый желающий сможет присоединиться к молитве благодаря онлайн-трансляции.

«Завтра, в воскресенье, этот храм, который может вместить сотни людей, едва ли не впервые будет почти пустым, но едва ли не впервые он будет таким полным — потому что, верю, тысячи и тысячи верующих будут молиться вместе с нами из своих домов, приобщаясь к молитве благодаря онлайн-трансляции», — подчеркнул Епифаний.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 28 марта в Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новые случаи.

До 24 апреля в Украине объявлен карантин и чрезвычайная ситуация.

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