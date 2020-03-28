Новые правила: в Сумах запретили выходить из дома без крайней необходимости и документов (видео)

Нововведение поведения на улицах и в общественных местах города будут действовать с сегодня и до момента окончания карантина в Украине.

В Сумах с сегодня запрещено выходить из дома без крайней необходимости и документов, а также собираться группами более двух человек.

Как передает корреспондент УНИАН, исполнительный комитет городского совета сегодня, 28 марта, рассмотрел вопрос «Об особом порядке проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий на территории Сумской городской объединенной территориальной громады».

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В частности, «заседания» 16 членов исполкома проводили на площади Независимости в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, стоя на безопасном расстоянии друг от друга.

В результате обсуждения, исполком утвердил правила поведения на улицах и в общественных местах населенных пунктов Сумской городской ОТГ во время карантина. Они регулируют вопросы особого порядка проведения профилактических, противоэпидемических и других мероприятий, определяют нормы поведения населения, а также субъектов хозяйствования с целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Согласно принятому решению исполкома, на период с 28 марта и до момента окончания карантина в Украине на территории Сумской городской ОТГ запрещено:

покидать место проживания (дома, квартиры, комнаты в общежитиях, гостиницах, и т. п), кроме случаев, когда разрешается покидать место проживания (передвижение к месту работы и с нее к месту проживания; посещение аптеки, магазина с целью приобретения продуктов питания, средств гигиены, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ветеринарных препаратов; визита к врачу, медицинских учреждений в связи с состоянием здоровья или лечение домашних животных; проведение комплекса ритуальных услуг, получения административных услуг (регистрация рождения ребенка, регистрация места жительства лица) и ремонта компьютерной и бытовой техники; выгул животных продолжительностью до 30 минут в день; посещение правоохранительных, судебных органов, и др; посещение пожилых людей, лиц с инвалидностью с целью обеспечения их продовольственными товарами и товарами первой необходимости или сопровождение этой категории граждан для удовлетворения их потребностей);

выходить из помещений (квартир) без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов);

пользоваться детскими и спортивными площадками;

находиться на улицах группами больше двух человек (кроме необходимости сопровождения взрослыми малолетних, несовершеннолетних детей, лиц пожилого возраста, лиц с инвалидностью; пребывание в общественном транспорте; передвижение группы членов семьи; выполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления возложенных на них функций; в составе аварийных бригад);

находиться на улицах детям в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет – без согласия родителей или опекунов;

находиться на улицах детям в возрасте от 14 до 18 лет после 20:00 без сопровождения взрослых;

курить, принимать пищу или напитки в местах общего пользования, в том числе, в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах;

посещать те объекты (учреждения), работа которых запрещена на время карантина в установленном законодательством порядке.

Лицам, которые во время карантина, находятся на рабочих местах, также запрещается без крайней необходимости покидать помещения, где они работают. Перед выходом из помещения им рекомендуется менять средства индивидуальной защиты органов дыхания, подразумевается маски или респираторы.

Также, при выходе на улицу каждый человек должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность (для детей – свидетельство о рождении). На требование сотрудников полиции лицо обязано предъявить эти документы, а также сообщить свое место проживания и цель, с которой она вышла на улицу.

На улице граждане должны находиться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга (за исключением случаев указанных выше).

Выгуливать домашних животных на улицах разрешается только на поводках. Лицо, которая выгуливает домашнее животное, обязано обеспечить минимальное расстояние в 2 м от своего животного к другим животным и людей.

В свою очередь посетители объектов торговли и других заведений, которым разрешено осуществлять обслуживание населения в условиях карантина, обязаны соблюдать установленные в соответствии с действующим законодательством и решениями органов местного самоуправления режима и правил посещения этих объектов (заведений). В частности относительно максимально допустимого количества посетителей, минимально допустимого расстояния между посетителями, проведение дезинфекции рук, бесконтактного температурного скрининга при входе, наличие средств индивидуальной защиты у посетителей, обслуживание в определенные часы дня лишь категорий лиц, которые находятся в зоне особого риска, приобретение одним лицом определенных товаров в ограниченном количестве, осуществления перерывов для дезинфекции и/или проветривание помещения. Минимальное расстояние между лицами в очередях составляет 2 м.

Аптекам исполком рекомендует перейти на обслуживание населения без входа посетителей торговых залов.

Правила являются обязательными для исполнения всеми расположенными на территории Сумской городской ОТГ предприятиями, учреждениями, заведениями и организациями, а также гражданами, постоянно или временно проживающих на этой территории. За их нарушение будут привлекаться в установленном законодательством порядке к административной ответственности по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также члены исполкома внесли сегодня изменения в регламент работы исполнительных органов Сумского горсовета. Отныне в случаях введения на территории Сумской городской ОТГ режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения или в других случаях, определенных законодательством Украины, заседание исполкома, как исключение, могут проводиться в онлайн-режиме с использованием специальных программных средств.

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