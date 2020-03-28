Ситуация на границе спокойная, желающих попасть в Украину гораздо меньше, чем вчера - ГПСУ

Вчера в пунктах пропуска на границе с Польшей наблюдалось значительное увеличение пассажиропотока на въезд в Украину.

Ситуация на границе спокойная, пограничники пропускают в Украине гораздо меньше людей, чем вчера.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он напомнил, что за минувшие сутки на госгранице наблюдалось значительное увеличение пассажиропотока, особенно граждан Украины, которые прибывали на границу пешком.

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По словам Демченко, поэтому ГПСУ пришлось задействовать дополнительный состав инспекторов, открыть дополнительные полосы, где оформление происходило с применением мобильных комплексов пограничного контроля. Государственная пограничная служба Украины способствовала привлечению к их перевозок транспортными средствами, предоставленными местными властями и ГСЧС.

"Мы пошли на беспрецедентный шаг и по договоренности с польской стороной, поскольку наиболее остро вопрос стоял по пунктам пропуска - с украинской стороны "Краковец", а с польской - "Корчева", открыли рядом с этими пунктами пропуска пешее направление. Там обеспечили все необходимое, чтобы проводить температурный скрининг... Именно на пешем направлении вчера было оформлено около 2 тыс. 400 граждан", - сообщил он.

Всего же через государственную границу вчера было пропущено в Украину почти 22,5 тысячи человек, которые прибыли к границе пешком. Больше всего из них оформлено на въезд в пунктах пропуска: «Ягодин» - 6,5 тысячи, «Краковец» - 6,5 тысячи, «Рава-Русская» - 4,7 тысячи, «Чоп (Тиса)» - 2,2 тысячи, «Вилок» - более 800, «Лужанка» - 800, «Ужгород» - 700 граждан.

Чтобы перевезти граждан было привлечено 80 автобусов и микроавтобусов, которыми осуществлено более 500 рейсов.

Пресс-секретарь ГПСУ также отметил, что вчера был оформлен на выезд поезд "Киев-Москва-Киев", которым в России выехали около 700 человек.

По его словам, возвращение поезда ожидается около 7.30 29 марта, он должен привезти украинских граждан, решивших вернуться на родину из России.

"Пограничники готовы к мероприятиям по оформлению и дополнительному контролю совместно с представителями санитарно-карантинного подразделения", - отметил Демченко.

Он также сообщил, что сегодня утром ситуация на границе спокойная - пограничники фиксируют гораздо меньше людей, чем вчера.

"Конечно, люди продолжают прибывать в пешем порядке, но их количество достаточно незначительное, и их удается быстро забирать автобусами, которые продолжают курсировать в пункты пропуска сопредельных стран, забирать граждан и привозить их в украинские пункты пропуска для оформления", - отметил пресс-секретарь Госпогранслужбы.

По его словам, такая работа продолжается не только на границе с Польшей, но и на всех других направлениях, в частности на границе со Словакией, Венгрией и Румынией.

Как сообщал УНИАН, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 28 марта государственная граница будет закрыта и будут прекращены все пассажирские перевозки.

27 марта, по данным ГНСУ, в Украину вернулись 37,3 тысячи граждан. Также вчера из Украины выехали 4,4 тыс. иностранцев. В пунктах пропуска на границе с Польшей наблюдалось значительное увеличение пассажиропотока на въезд в Украину.