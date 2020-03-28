В Одессу из Кишинева автобусным спецрейсом доставили 45 украинцев
12:33, 28 марта 2020Общество
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В общей сложности, с помощью украинских дипломатов после введения карантина из Молдовы домой смогли вернуться 68 соотечественников.
фото facebook.com/pg/DPSUkraine
В Одессу из Кишинева автобусным спецрейсом доставили 45 украинцев, застрявших в Молдове из-за карантина.
Об этом Посольство Украины в Молдове сообщило в Facebook.
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Отмечается, что по поручению руководства Украины посольством организован спецрейс по маршруту Кишинев - Одесса для возвращения граждан Украины домой. Вчера автобус доставил граждан в Одессу.
В общей сложности, с помощью украинских дипломатов после введения карантина из Молдовы домой смогли вернуться 68 наших соотечественников.
Как сообщал УНИАН, по данным МИД, в Украину при содействии дипломатических учреждений с начала эвакуационных мероприятий вернулись более 109,9 тыс. граждан.
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