В общей сложности, с помощью украинских дипломатов после введения карантина из Молдовы домой смогли вернуться 68 соотечественников.

В Одессу из Кишинева автобусным спецрейсом доставили 45 украинцев, застрявших в Молдове из-за карантина.

Об этом Посольство Украины в Молдове сообщило в Facebook.

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Отмечается, что по поручению руководства Украины посольством организован спецрейс по маршруту Кишинев - Одесса для возвращения граждан Украины домой. Вчера автобус доставил граждан в Одессу.

В общей сложности, с помощью украинских дипломатов после введения карантина из Молдовы домой смогли вернуться 68 наших соотечественников.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД, в Украину при содействии дипломатических учреждений с начала эвакуационных мероприятий вернулись более 109,9 тыс. граждан.