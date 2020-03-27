Пограничники рассказали, будут ли пропускать украинцев после закрытия границы

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта Украина закроет государственную границу.

Без дополнительного распоряжения правительства пограничники не прекратят пропускать в Украину соотечественников, прибывающих на собственных машинах или пешком.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет hromadske.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта Украина закроет государственную границу, а о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, "будут заботиться дипломаты".

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"Надо дождаться, будет ли какое-то дополнительное распоряжение правительства, которое будет устанавливать какие-то новые ограничения, которые могут касаться государственной границы, но стоит прислушаться к сообщениям, которые озвучивал министр иностранных дел, отмечал, что автомобильное сообщение не будет прекращаться, а также люди смогут прибывать в пешем порядке", - сказал представитель ГНАУ.

Он добавил, что тех, кто прибывает пешком, будут обеспечивать автобусами. Демченко уточнил, что такие автобусы организуют совместно с местными органами власти.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил о закрытии государственной границы до конца пятницы, 27 марта. Глава государства напомнил, что две недели назад он призвал граждан срочно вернуться в Украину.

"Большинство, и я им благодарен, сделали это самостоятельно. Других, а это свыше 80 тысяч украинцев - мы вернули домой самолетами и поездами, а также автобусами. И сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 миллионов граждан внутри страны. Наш долг как государства - заботиться о каждом украинце, а о тех, кто не сможет вернуться в ближайшие дни - позаботятся наши дипломатические представительства и украинские общины за рубежом", - отметил президент.