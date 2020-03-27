Во Львове разоблачили женщину, которая распространяла фейки о коронавирусе (фото)

По данным СБУ, женщина пыталась нагнетать панические настроения среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Служба безопасности Украины разоблачила во Львове местную жительницу, которая размещала в Интернете фейковую информацию о распространении COVID-19 в нашей стране.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Специалисты по кибербезопасности спецслужбы установили, что львовянка, которая является участницей более 1000 сообществ в запрещенных соцсетях, со своей аккаунта сознательно распространяла ложную информацию о COVID-19. Женщина пыталась нагнетать панические настроения среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили компьютер, с которого распространялись фейки. В нем также содержались сообщения с призывами к свержению конституционного строя в нашем государстве и пропаганда идеи создания так называемой «Новороссии».

По сведениям СБУ, в ходе досудебного следствия проверяется информация о возможной координации действий интернет-пропагандистки спецслужбами РФ и террористических организаций «Л/ДНР».

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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