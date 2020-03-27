В Кабмине призвали украинцев во время карантина не пользоваться лифтами

Также граждан призывают проводить вечеринки онлайн, ограничить общение с людьми, не проживающими совместно, и не пускать в подъезд незнакомцев.

Жителей многоквартирных домов на время карантина призывают ходить по лестнице и не пользоваться лифтами.

Об этом говорится в рекомендациях Министерства развития громад и территорий Украины.

В случае необходимости воспользоваться лифтом рекомендуется избегать соприкосновения кнопок лифтов и дверных ручек без перчаток.

Также граждан призывают выходить из квартиры только в случае крайней необходимости, за пределами помещения по возможности пользоваться масками, перчатками, очками, избегать прикосновений к лицу, заказывать продукты и лекарства онлайн, максимально избегать скопления людей, не пользоваться детскими площадками и дезинфицировать личные вещи.

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Кроме того, отмечается, что дистанция между людьми должна составлять минимум 1,5 метра. «Ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн; на этот период усиливайте мероприятия, и по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.)», - говорится в рекомендациях.

Также украинцев призывают пускать в подъезд только знакомых людей. «Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки/дезинфекции в Киеве», - подчеркнули в министерстве.

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Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 27 марта зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных, 4 человека выздоровели.

Кабинет министров 25 марта продлил общенациональный карантин до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

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