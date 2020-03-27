В Киевской области половина инфицированных коронавирусом - жители Обуховского района

Подозрение на заражение есть у 67 человек.

Половина инфицированных коронавирусом в Киевской области - 16 человек - являются жителями Обуховского района.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин на онлайн-брифинге.

Он отметил, что в Киевской области по состоянию на сегодня официально подтверждено 32 случая инфицирования коронавирусом, из них 16 - в Обуховском районе: жители КГ Днепровская Волна, поселков Козин, Плюты и города Обухова. Также, по его словам, 5 случаев зафиксировано в Киево-Святошинском районе - село Лесники, три - в городе Бровары и два - в Бориспольском районе, и по одному случаю - в пгт Ставище, городах Ирпень и Белая Церковь, в селе Фурсы Белоцерковского района, в Васильковском и Броварском районе.

Володин сообщил, что 12 человек находятся на стационарном лечении. «Установлено медицинское наблюдение за 240 лицами, имевшими контакт с больными», - добавил он.

Он также сообщил, что подозрение на инфицирование есть у 67 человек.