По состоянию на 12:00 через госграницу перевезены почти 7,4 тыс. человек, прибывших пешком

Несмотря на рост количества граждан, которые возвращаются в страну, пограничники не планируют ослаблять контрольно-профилактические мероприятия для ускорения пропуска.

По состоянию на 12:00 через государственную границу Украины перевезли почти 7,4 тыс. человек, прибывших пешком.

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Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, за эти сутки в некоторых пунктах пропуска на границе с Евросоюзом значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта.

"Это затрудняет их пересечение границы, поскольку пешее сообщение сейчас не осуществляется. В связи с этим, а также из-за дополнительных контрольно-профилактические мероприятий наблюдается накопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран", - пояснили в ГПСУ.

Пограничники организуют перевозки граждан, прибывших в границы пешком, во взаимодействии с ГСЧС и органами местной власти, которые предоставляют автобусы для перевозок.

Кроме того, привлечен дополнительный состав инспекторов, работают дополнительные полосы, где оформление происходит с применением мобильных комплексов пограничного контроля.

В частности, сегодня до полудня на границе с Польшей уже осуществлен пропуск почти 7,4 тыс. человек, что больше, чем за все прошлые сутки - 5,4 тыс. человек.

По состоянию на 12:00, по информации польских пограничников, на территории Польши собралось более 2 тыс. человек напротив пункта пропуска "Краковец", 1,2 тыс. человек - напротив пункта пропуска "Ягодин" и около 500 человек - напротив пункта пропуска "Рава-Русская".

С полуночи пограничники обеспечили перевозки и пограничное оформление лиц, прибывших пешком через пункты пропуска "Краковец" (более 1,7 тыс. человек), "Ягодин" (более 3,7 тыс. человек) и "Рава-Русская" (почти 2 тыс. человек).

"Процедуры пограничного контроля будут проводиться с учетом современных угроз. Мы не можем ускорить пропуск, снижая качество контрольно-профилактических мероприятий", - отметили в Госпогранслужбе.