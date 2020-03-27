Пока офисы на карантине: топ советов, как работать из дома (видео)

Карантин на всей территории Украины продлили до 24 апреля. Поэтому в апреле большинство украинцев будут продолжать работать дистанционно.

Из-за пандемии коронавируса многие компании перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Многие думают, что работать дома - простая задача, но не все так легко, как может показаться на первый взгляд.

Чтобы работа из дома была эффективной, нужно придерживаться простых правил.

Читайте такжеОчереди на остановках, пустые вокзалы и детские площадки: как проходит карантин в Харькове (фоторепортаж)

Выделите отдельную зону для работы

Никакой пищи, чая со сладостей — только вы и текущие задачи. Это поможет сконцентрироваться и быть эффективным.

Работайте в привычном графике

Утренняя рутина — физические упражнения, душ, завтрак — важная часть дня, которая поможет оставаться в форме. Четко определите свои "рабочие часы" и придерживайтесь их. Если вы работаете из дома, это не значит, что теперь вы на связи 24/7.

Позаботьтесь о рабочей одежде

Не беритесь за работу в пижаме или в халате. Старайтесь придерживаться "рабочего гардероба" – это будет настраивать на нужный лад.

Обязательный обед

Важное правило — не ешьте за рабочим столом. Это негигиенично и вредно. Перерыв на обед должен быть полноценным для повышения эффективности труда.

Душевное равновесие

Работа из дома труднее еще и потому, что близкие забывают о том, что вы работаете. Чтобы вас не отвлекали — поговорите с родными об этом. Заведите правило, что в рабочие время, пока вы заняты работой, с вами не желательно разговаривать.

Хорошей и продуктивной работы!