Пока офисы на карантине: топ советов, как работать из дома (видео)
Из-за пандемии коронавируса многие компании перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Многие думают, что работать дома - простая задача, но не все так легко, как может показаться на первый взгляд.
Чтобы работа из дома была эффективной, нужно придерживаться простых правил.
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Выделите отдельную зону для работы
Никакой пищи, чая со сладостей — только вы и текущие задачи. Это поможет сконцентрироваться и быть эффективным.
Работайте в привычном графике
Утренняя рутина — физические упражнения, душ, завтрак — важная часть дня, которая поможет оставаться в форме. Четко определите свои "рабочие часы" и придерживайтесь их. Если вы работаете из дома, это не значит, что теперь вы на связи 24/7.
Позаботьтесь о рабочей одежде
Не беритесь за работу в пижаме или в халате. Старайтесь придерживаться "рабочего гардероба" – это будет настраивать на нужный лад.
Обязательный обед
Важное правило — не ешьте за рабочим столом. Это негигиенично и вредно. Перерыв на обед должен быть полноценным для повышения эффективности труда.
Душевное равновесие
Работа из дома труднее еще и потому, что близкие забывают о том, что вы работаете. Чтобы вас не отвлекали — поговорите с родными об этом. Заведите правило, что в рабочие время, пока вы заняты работой, с вами не желательно разговаривать.
Хорошей и продуктивной работы!