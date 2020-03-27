Очереди на остановках, пустые вокзалы и детские площадки: как проходит карантин в Харькове (фоторепортаж)

Карантин в Украине действует до 24 апреля.

Харьков, как и остальные украинские города и села, пребывает в режиме карантина и чрезвычайной ситуации.

Сегодня, 27 марта, на улицах города, как и в предыдущие дни, находится мало людей. Реже курсирует и общественный транспорт, из-за чего на остановках возникают очереди. Малолюдно вблизи городских вокзалов - железнодорожного и автобусного. Метро в городе не работает с 17 марта.

Детские площадки города также пустеют - на многих из них повесили заградительные ленты.

Как сообщал УНИАН, полиция Харькова разыскала всех 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили режим самоизоляции.

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