Очереди на остановках, пустые вокзалы и детские площадки: как проходит карантин в Харькове (фоторепортаж)
14:22, 27 марта 2020Общество
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Карантин в Украине действует до 24 апреля.
Харьков, как и остальные украинские города и села, пребывает в режиме карантина и чрезвычайной ситуации.
Сегодня, 27 марта, на улицах города, как и в предыдущие дни, находится мало людей. Реже курсирует и общественный транспорт, из-за чего на остановках возникают очереди. Малолюдно вблизи городских вокзалов - железнодорожного и автобусного. Метро в городе не работает с 17 марта.
Детские площадки города также пустеют - на многих из них повесили заградительные ленты.
Как сообщал УНИАН, полиция Харькова разыскала всех 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили режим самоизоляции.
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