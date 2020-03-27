В случае ухудшения ситуации Киев будет усиливать ограничительные меры - Кличко

Мэр заявляет, что понимает опасения людей, что будет введен более строгий режим, но обращает внимание на Китай, который именно жесткими ограничениями остановил распространение болезни.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявляет, что в случае ухудшения ситуации столица будет ужесточать ограничительные меры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга, отвечая на вопрос СМИ, есть ли вероятным введения запрета на въезд и выезд из столицы частному транспорту.

"Мы уже пошли на ряд достаточно суровых ограничений исключительно с целью остановить распространение болезни. Мы ограничили въезд/выезд из города общественного транспорта, мы ограничили передвижение людей в городе, мы закрыли рестораны, кафе и тому подобное. Эти ограничения, я убежден, дали результат", - заявил городской голова.

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Кличко сказал, что понимает опасения людей, что будет введен более строгий режим, но обратил внимание на Китай, который именно жесткими ограничениями остановил распространение болезни.

"Поэтому в случае ухудшения ситуации мы будем вынуждены ужесточать другие меры исключительно для того, чтобы распространения инфекции не происходило. Тем более, к сожалению, не все граждане выполняют правила... Какими будут эти ужесточения ограничений - мы будем исходить исключительно из ситуации", - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, количество больных вследствие инфицирования коронавирусом в Киеве возросло до 55 человек.

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