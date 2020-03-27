В случае ухудшения ситуации Киев будет усиливать ограничительные меры - Кличко
Киевский городской голова Виталий Кличко заявляет, что в случае ухудшения ситуации столица будет ужесточать ограничительные меры.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга, отвечая на вопрос СМИ, есть ли вероятным введения запрета на въезд и выезд из столицы частному транспорту.
"Мы уже пошли на ряд достаточно суровых ограничений исключительно с целью остановить распространение болезни. Мы ограничили въезд/выезд из города общественного транспорта, мы ограничили передвижение людей в городе, мы закрыли рестораны, кафе и тому подобное. Эти ограничения, я убежден, дали результат", - заявил городской голова.
Читайте такжеВ Минздраве инициируют ужесточение ограничений для более эффективной борьбы с коронавирусом
Кличко сказал, что понимает опасения людей, что будет введен более строгий режим, но обратил внимание на Китай, который именно жесткими ограничениями остановил распространение болезни.
"Поэтому в случае ухудшения ситуации мы будем вынуждены ужесточать другие меры исключительно для того, чтобы распространения инфекции не происходило. Тем более, к сожалению, не все граждане выполняют правила... Какими будут эти ужесточения ограничений - мы будем исходить исключительно из ситуации", - сказал Кличко.
Как сообщал УНИАН, количество больных вследствие инфицирования коронавирусом в Киеве возросло до 55 человек.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн