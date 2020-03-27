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В случае ухудшения ситуации Киев будет усиливать ограничительные меры - Кличко

13:12, 27 марта 2020
Общество
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В Киеве могут усилить ограничительные меры / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга, отвечая на вопрос СМИ, есть ли вероятным введения запрета на въезд и выезд из столицы частному транспорту.

"Мы уже пошли на ряд достаточно суровых ограничений исключительно с целью остановить распространение болезни. Мы ограничили въезд/выезд из города общественного транспорта, мы ограничили передвижение людей в городе, мы закрыли рестораны, кафе и тому подобное. Эти ограничения, я убежден, дали результат", - заявил городской голова.

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Кличко сказал, что понимает опасения людей, что будет введен более строгий режим, но обратил внимание на Китай, который именно жесткими ограничениями остановил распространение болезни.

"Поэтому в случае ухудшения ситуации мы будем вынуждены ужесточать другие меры исключительно для того, чтобы распространения инфекции не происходило. Тем более, к сожалению, не все граждане выполняют правила... Какими будут эти ужесточения ограничений - мы будем исходить исключительно из ситуации", - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, количество больных вследствие инфицирования коронавирусом в Киеве возросло до 55 человек.

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