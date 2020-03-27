"Сложно подобрать слова": в сети показали жуткие условия в больнице на Закарпатье (фото)

В помещениях десятилетиями не делался ремонт.

В сети появились фотографии Хустской центральной районной больницы Закарпатской области, помещения которой находятся в полуразрушенном состоянии.

Читайте такжеПокупка ИВЛ, пошив защитных костюмов, продукты для пенсионеров: как украинцы помогают стране справиться с эпидемией

Фото, на которых видно ужасное состояние помещений, опубликованы на официальной странице медучереждения в Facebook.

Сотрудники больницы отметили, что никто даже не пытался решать проблему очень давно, а также призвали всех неравнодушных помочь исправить ситуацию.

"Вот так выглядит наша прачечная и сушка! Сложно подобрать слова! Десятилетиями никто не обращал внимания на эти проблемы! И хотим заверить вас - мы приведем все в надлежащее состояние, вместе с поддержкой всех вас и неравнодушных!", - подписаны снимки на странице больницы.

УНИАН ранее показал, как на Тернопольщине хоронят умерших от коронавируса.

Читайте также: