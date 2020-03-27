Украинцы возвращаются домой: на границе с Польшей образовалась огромная очередь (фото, видео)

Украинцы ждут, когда их впустят домой.

На польско-украинской границе образовалась огромная очередь из желающих вернуться в Украину.

Видео с очередью на пункте пропуска “Краковец – Корчова” опубликовал в сообществе “Варта1” Игорь Мельник.

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Граждане Украины ждут, когда их впустят домой.

По словам очевидцев, огромные очереди на этом пропускном пункте собираются ежедневно. Граждан Украины на границе отводят под навес, оформляют, после чего оставляют ждать автобусов.

Как сообщил журналист Виталий Глагола в своємо Telegram, в невероятной очереди на границе маски имеют единицы.

"Сегодня последний день, когда Украина запускает к себе своих граждан. С полуночи пускать никого не будут, все эти люди хотят попасть домой вовремя. Пункт пропуска Краковец прямо сейчас. Но о каких-либо мерах безопасности речь не идет, как вы можете видеть из этого видео. Маски имеют единицы, а соблюдение дистанции - сами видите", - говорится в подписи под видео журналиста Глаголы.

Как сообщал УНИАН, Польша с целью предотвращения распространения нового коронавируса 15 марта закрыла ряд пунктов пропуска на границе с Украиной, пассажирское железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей полностью приостановлено.

Напомним, вчера, президент Украины Владимир Зеленский заявил о закрытии государственной границы до конца пятницы, 27 марта. Глава государства напомнил, что две недели назад он призвал граждан срочно вернуться в Украину.

«Большинство, и я им благодарен, сделали это самостоятельно. Других, а это свыше 80 тысяч украинцев - мы вернули домой самолетами и поездами, а также автобусами. И сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 миллионов граждан внутри страны. Наш долг как государства - заботиться о каждом украинце, а о тех, кто не сможет вернуться в ближайшие дни - позаботятся наши дипломатические представительства и украинские общины за рубежом", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 27 марта зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных, 4 человека выздоровели.

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