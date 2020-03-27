Полиция будет проверять соблюдение самоизоляции вернувшимися из-за границы украинцами
За последние дни домой из-за границы вернулись 82 тысячи украинцев из-за стремительного распространения в мире нового коронавируса COVID-19. Во время пересечения границы они подписывали расписки, что проведут 14 дней в самоизоляции.
Контролировать, соблюдают ли эти украинцы взятые на себя обязательства, будет Национальная полиция.
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Об этом в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Он отметил, что полиция получит от Госпогранслужбы информацию о лицах, которые вернулись из-за границы, и будет делать выборочные проверки. В то же время граждане сами могут сообщить о нарушителях самоизоляции на номер 102.
Идею слежки за гражданами, которые вернулись из-за границы, с помощью мобильных телефонов отбросили - мол, это нарушает Конституцию Украины.
Геращенко добавил, что ограничения на передвижение в Украине пока не будут вводить, ведь это будет нарушением конституционных прав граждан и для этого нужно, чтобы было введено чрезвычайное положение. Сейчас же на всей территории Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Он предусматривает ограничение передвижения только в отдельных локациях, чтобы не допустить распространения коронавируса. Скажем, сейчас запрещен выезд и въезд в нескольких селах Тернопольской и Черновицкой областей, где зафиксировали заражения коронавирусом. В населенные пункты могут проехать только автомобили с продуктами, лекарствами и тому подобное.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в случае необходимости и по решению главного санврача полиция обеспечит принудительную госпитализацию инфицированных новым коронавирусом COVID-19 граждан, которые будут отказываться от лечения.
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