Зеленский рассказал, когда второй самолет с тестами на коронавирус прибудет в Украину

Также в ожидаемом грузе будут медицинские респираторы, защитные костюмы для врачей, аппараты искусственной вентиляции легких и большое количество масок для продажи через аптеки.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что завтра, 27 марта, из Южной Кореи и Китая прибудут 200 тысяч ПЦР-тестов и другое медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом.

Об этом глава государства сообщил во время видеообращения на отечественных телеканалах.

«Ночью из Южной Кореи вылетает самолет, который должен доставить 100 тысяч тест-систем ПЦР. Завтра ждем прибытия из Китая около 200 тысяч специальных медицинских респираторов, защитные костюмы для врачей, 100 тысяч ПЦР-тестов, аппараты искусственной вентиляции легких, большое количество масок для аптек», - сказал Зеленский.

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По словам президента, после возвращения и отдыха экипажа самолет снова полетит в Китай за следующей партией.

«И дальнейшая доставка будет осуществляться именно в таком режиме», - отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства сообщил, что в Украине запущено производство многоразовых защитных костюмов, и уже через трое суток будет готова первая партия.

«Сегодня в регионы Украины будет отправлено 10 тысяч защитных респираторов. Нами найдено более 5 миллионов одноразовых перчаток, ночью их доставят в области вместе с необходимыми расходными материалами для аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования. В каждую областную лабораторию распределены необходимые реагенты для того, чтобы осуществлять ПЦР-диагностику на местах. Лучшие украинские вирусологи консультируют коллег из областных лабораторий как в видеорежиме, так и, непосредственно отправляясь в регионы», - добавил президент.