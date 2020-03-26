"Киборги, которые стоят на защите здоровья всей нации": Зеленский о врачах

Президент назвал врачей киборгами, которые стоят на защите здоровья всей нации.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что материальные компенсации медикам, которые противодействуют распространению коронавируса, необходимо приравнять к окладам украинских военных, которые защищают Украину.

Об этом глава государства сообщил во время видеообращения на отечественных телеканалах.

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"Ежедневно наши украинские врачи проводят регулярные консультации с китайскими медиками из Уханя и получают опыт эффективной борьбы с коронавирусом. Принято постановление об увеличении оклада медицинских работников, введена почасовая оплата медикам, которые противодействуют коронавирусу. Есть задача вывести материальные компенсации на уровень с нашими военными. Сегодня каждый украинский врач является киборгом, который стоит на защите здоровья всей нации", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, будет сделано все, чтобы максимально защитить врачей.