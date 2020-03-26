Зеленский рассказал, что делать украинцам в других странах после закрытия границы (видео)

Президент призвал не путать режим чрезвычайной ситуации и положения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что введенная Кабмином чрезвычайная ситуация не предполагает диктатуры, а – дисциплину.

Об этом он рассказал в обращении к гражданам.

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По словам президента, сегодня «мы действуем настолько жестко, насколько этого требуют настоящего и вызовы будущего». Ограничений конституционных прав, заверил он, не будет.

Зеленский напомнил, что до конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки. Сейчас в Украину вернулись уже более 80 тысяч украинцев.

"Сегодня мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью сорока миллионов граждан внутри страны", – отметил глава государства, добавив, что об украинцах за рубежом "позаботятся наши дипломатические представительства и общины".

"Мы постепенно будем возвращать вас, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", – отметил Зеленский.