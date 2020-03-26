Разместили в отелях и обеспечили средствами защиты: на АЭС изолировали оперативный персонал (видео)

На время действия карантина также изолировали проход на рабочие места, чтобы сотрудники не контактировали друг с другом.

На украинских атомных электростанциях изолировали оперативный персонал. Работников, которых считают "критически важными", разместили в гостиницах и обеспечили их средствами индивидуальной защиты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В Ровно, в частности, на время карантина изолировали проход на рабочие места, чтобы сотрудники не контактировали друг с другом. Возить их на работу будут также по отдельному маршруту, а в отеле, где они будут жить, будут проводить дезинфекцию.

В Нетешин Хмельницкой области ограничили въезд гостей из областей, где выявлено инфицированных коронавирусом.

Тем временем на Запорожской АЭС весь персонал должны до понедельника обеспечить защитными масками. Их пошивом занялось специальное подразделение. Отсутствие защиты будут рассматривать как нарушение трудовой дисциплины. Всех сотрудников, отвечающих за бесперебойную работу энергоблоков, также расселили по профилакториям и домам отдыха.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 марта в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнь COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.