Минобразования: учебный год в Украине закончится по плану - 1 июля (видео)

Если ученики не вернутся за парты до июня, то доработка и обобщения изученного дистанционно материала состоится в начале сентября.

Учебный год в Украине закончится по плану - 1 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"24 апреля - это дата, до которой мы будем точно проводить обучение в учебных заведениях в дистанционной форме", - отметила она.

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По словам Мандзий, предусмотренные весной каникулы состоятся, поэтому учителям рекомендуют в это время не давать ученикам заданий.

"Согласно законодательству, учебный год в Украине заканчивается 1 июля, если будет возможность продолжить обучение очно в школах в мае или в июне и обработать и обобщить полученный дистанционно материал...

Если мы не будем иметь возможности вернуться в учебные заведения до июня, то в начале сентября будет возможность доработать материал со всеми учениками... и наверстать пропущенный материал... Учебный год закончится в Украине, как предусмотрено действующим законодательством, кроме выпускников 11 класса, потому что он закончится тогда, когда они получают документ об образовании", - сказала она.

Мандзий заметила, что для студентов высших учебных заведений невыпускных годов учебный год также завершится по плану.

"Экзаменационно-зачетные сессии университеты смогут провести дистанционно по графику, утвержденному ранее. Обязательная аудиторная работа, которую студенты не могут выполнять дистанционно, будет перенесена на следующий учебный год", - подчеркнула Мандзий.

Вместе с тем, по ее словам, единого государственного квалификационного экзамена и аттестация лиц, получающих степени доктора философии, искусства или наук, дистанционно не будут.

Как сообщал УНИАН, с 12 марта, по решению правительства, с целью предотвращения распространения коронавирус в Украине был введен карантин для всех учреждений образования.

25 марта Кабмин ввел на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации и продолжил все карантинные ограничения сроком на 30 дней – до 24 апреля.

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