Чрезвычайная ситуация в Украине: на Закарпатье перекроют часть дорог

На трассах выставят блок-посты.

В связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории Украины в Закарпатской области перекроют движение автомобильного транспорта на участках части автодорог, соединяющих регион с другими.

Читайте также"Миллионы масок и тысячи тестов на коронавирус": Кулеба рассказал, что Украина планирует закупит за границейСоответствующее решение приняли на заседании Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на сайте Закарпатской облгосадминистрации. Об этом у себя на странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя ОГА Алексей Гетманенко.

Ограничительные меры вводятся начиная с 00.00 27 марта до 24 апреля.

В частности, будет приостановлено движение транспорта на перевальных участках следующих автомобильных дорог:

Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород);

Торуньский (Вышковский перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст).

На перевальных участках дорог Яблунецкий перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранський перевал (автодорога М-06 Киев-Чоп) выставят контрольно-пропускные пункты и будут проводить температурный скрининг тех, кто въезжает на территорию области.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин принял решение о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации до 24 апреля.