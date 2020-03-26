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Чрезвычайная ситуация в Украине: на Закарпатье перекроют часть дорог

14:28, 26 марта 2020
Общество
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На Закарпатье вводят дополнительные ограничительные меры / Facebook Алексей Гетманенко

В связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории Украины в Закарпатской области перекроют движение автомобильного транспорта на участках части автодорог, соединяющих регион с другими.

Читайте также"Миллионы масок и тысячи тестов на коронавирус": Кулеба рассказал, что Украина планирует закупит за границейСоответствующее решение приняли на заседании Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на сайте Закарпатской облгосадминистрации. Об этом у себя на странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя ОГА Алексей Гетманенко.

Ограничительные меры вводятся начиная с 00.00 27 марта до 24 апреля.

В частности, будет приостановлено движение транспорта на перевальных участках следующих автомобильных дорог:

  • Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород);
  • Торуньский (Вышковский перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст).

На перевальных участках дорог Яблунецкий перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранський перевал (автодорога М-06 Киев-Чоп) выставят контрольно-пропускные пункты и будут проводить температурный скрининг тех, кто въезжает на территорию области.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин принял решение о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации до 24 апреля.

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