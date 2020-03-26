Граждане при пересечении границы не должны подписывать согласие на самоизоляцию – Мининфраструктуры

Работодатель должен обеспечить каждого своего сотрудника индивидуальными средствами защиты.

Водители и обслуживающий персонал транспортных средств, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, которые пересекают государственную границу, не должны подписывать информированное согласие на самоизоляцию.

Об этом сообщается на сайте министерства инфраструктуры Украины.

Читайте также"Миллионы масок и тысячи тестов на коронавирус": Кулеба рассказал, что Украина планирует закупит за границей

«В соответствии с утвержденными МЗ Украины изменениями к постановлению Главного государственного санитарного врача Украины «О предотвращении дальнейшего заноса на территорию Украины случаев коронавирусной болезни (COVID-19)», водители и обслуживающий персонал транспортных средств, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, которые пересекают государственную границу, не подписывают информированное согласие на самоизоляцию», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что работодатель должен обеспечить каждого своего сотрудника индивидуальными средствами защиты.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинскую границу пересекли почти 22 тыс. человек, из которых более 13,5 тыс. - украинцы, которые вернулись из-за границы, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 марта заявил, что в Украину хотят вернуться еще около 20 тысяч украинских граждан. Руководитель МИД сообщил, что он с самого начала выступал за возвращение украинцев из-за границы, но вместе с тем считает, что необходимо обеспечивать максимально жесткий контроль для тех, кто возвращается, чтобы избегать распространения инфекции.

По последним данным в Украину вернулись более 78 тысяч украинцев.