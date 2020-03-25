"Миллионы масок и тысячи тестов на коронавирус": Кулеба рассказал, что Украина планирует закупить за границей

По словам министра, главная задача МИД - поиск товаров за границей, которые можно закупить для борьбы с коронавирусом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует закупить за границей миллионы медицинских масок и тысячи тестов на коронавирус.

Об этом министр сообщил в эфире телеканала "Украина".

По его словам, главная задача МИД - поиск товаров за границей, которые можно закупить для борьбы с коронавирусом.

"И все посольства получили мое четкое поручение: искать, проверять и предлагать, что мы можем сделать. Поэтому мы над этим работаем", - сказал Кулеба.

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В этой связи министр подчеркнул, что сейчас в Китае формируются новые партии масок, тестов и оборудования, которые вскоре доставят в Украину.

По его словам, МИД оказывает максимальное содействие, и к этому процессу привлечен Офис президента.

"Речь идет о миллионах масок и тысячах тестов. Но давайте дождемся конкретных цифр, когда мы получим конкретное понимание по грузу. Речь идет не только о Китае. Мы работаем по всему миру", - добавил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил, что в Украину в ближайшее время будут доставлены 200 тысяч высокоточных тестов на коронавирус из КНР и Южной Кореи.