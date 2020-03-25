Зеленский призвал отпраздновать Пасху дома и не ходить в церковь из-за вспышки COVID-19

По словам президента, главы церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке проекта «Пасха дома», который поможет отпраздновать дома, не собираясь толпами в церквях.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом Зеленский сказал председателям облдержадинистраций и городским головам областных центров на селекторном совещании.

«Руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все главы церквей соглашаются с этим», - заявил Зеленский.

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Участники селекторного совещания рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья окружающих.

Зеленский сообщил, что существует договоренность с главами церквей относительно вступления при необходимости их представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения COVID-19.

Однако, подчеркнул президент, сложным остается вопрос Пасхальных праздников. «Пасха обычно собирает в церквях много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект «Пасха дома», который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях», - сказал он.

*** В этом году Пасху будут праздновать 19 апреля.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

На сегодняшнем заседании Кабмин продлил до 24 апреля карантин и ввел по всей стране режим чрезвычайной ситуации.