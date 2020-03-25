Коронавирус на Киевщине: в ОГА озвучили данные об инфицировании населения

Медицинское наблюдение установлено за 220 лицами, имевшими контакты с инфицированными коронавирусом.

В Киевской области с подозрением на коронавирус 59 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Так, по состоянию на утро 25 марта в области официально подтверждено 22 случая инфицирования коронавирусом, 11 из которых в Обуховском районе, четыре - в Киево-Святошинском, два - в Броварах, а также по одному случаю в Борисполе, Ирпене, Ставище, Белой Церкви и Белоцерковском районе.

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Володин отметил, что на стационарном лечении находятся семь инфицированных, а на амбулаторном лечении дома - 15 человек.

«Подозрение на заражение у 59 человек, из них 18 - в Обуховском районе, 15 - в Киево-Святошинском районе, 6 - в Броварском, 5 - в Ирпене, 4 - в Белой Церкви, 4 - в Вышгородском районе, 3 - в Бориспольском районе, по 1 - в Белоцерковском, Фастовском, Ставищенском и Васильковском районах», - рассказал он.

По его словам, медицинское наблюдение установлено за 220 лицами, имевшими контакты с инфицированными коронавирусом.